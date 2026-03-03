Gleisi cobra explicações sobre voos de Nikolas com jato de Vorcaro: "este escândalo é todo de vocês"

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elevou o tom contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao comentar as revelações sobre o uso de um jato executivo ligado ao empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, durante a campanha presidencial de 2022.Em declaração no X, ela questionou a legalidade e a transparência das viagens realizadas em apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno .

As críticas surgem após reportagem revelar que Nikolas Ferreira utilizou um Embraer 505 Phenom 300, aeronave vinculada à empresa Prime You — grupo que à época tinha Daniel Vorcaro em seu quadro societário — para cumprir agenda eleitoral da caravana “Juventude pelo Brasil”.

A mobilização percorreu ao menos nove estados e o Distrito Federal entre 20 e 28 de outubro de 2022, com foco em regiões onde Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido no primeiro turno.

Em manifestação contundente, Gleisi declarou: “Quer dizer então que o deputado Nikolas fez campanha para Bolsonaro em 2022 no avião de Daniel Vorcaro, do banco Master? E a campanha nem declarou essa 'contribuição' ao TSE... Foram dez dias voando pelo país nas asas do Master, junto com pastores da Igreja Lagoinha, a mesma do pastor Fernando Zettel, cunhado e sócio de Vorcaro, que foi o maior doador individual das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio. E esse pessoal ainda tem o cinismo de querer jogar no colo dos outros esse escândalo financeiro. Quem fechou os olhos para as falcatruas no Master foi o presidente do BC de Bolsonaro, Roberto Campos Neto. Quem comprou R$ 12 bilhões em papéis podres de Vorcaro foi o BRB do governador Ibaneis, tão bolsonarista como Nikolas. A verdade é que foi somente no governo do presidente Lula que o escândalo foi investigado e desvendado pela PF. E foi a diretoria do BC indicada por Lula que decretou a liquidação do Master. Este escândalo é todo de vocês, deputado Nikolas. A mentira e o cinismo também.”

Entenda o caso - A aeronave utilizada tem capacidade para até dez passageiros. Registros de monitoramento aéreo, com base em sinais ADS-B do transponder do avião, indicam que o jato esteve nos mesmos destinos e datas dos compromissos públicos da caravana eleitoral. Entre os locais identificados estão todas as capitais do Nordeste, além de Brasília, cidades do Vale do Jequitinhonha e do Triângulo Mineiro Imagens divulgadas nas redes sociais à época mostraram Nikolas ao lado do pastor Guilherme Batista, da Igreja Lagoinha, e de lideranças religiosas em frente à aeronave.

Em uma das publicações, a influenciadora cristã Jey Reis escreveu: “MISSÃO CUMPRIDA!!” e afirmou: “Em cinco dias rodamos todas as capitais do Nordeste com lotação máxima em todos os lugares!!! A oportunidade de viver isso com esse mega time, pregar e mostrar amor pelo nosso país foi inesquecível!!! AMAMOS JESUS E AMAMOS O BRASIL!!”

No plano formal, a proprietária do jato é a empresa Prime You. A defesa de Daniel Vorcaro sustentou que a aeronave “não pertence ao banqueiro”, embora ele fosse sócio da companhia no período. Em nota, a empresa declarou: “A aeronave Embraer 505 Phenom 300 de prefixo PT-PVH opera e já operava em outubro de 2022 como taxi aéreo. Estes foram voos fretados dentro dos moldes tradicionais de uma operação de táxi aéreo do mercado. De acordo com as regras de confidencialidade que regem as operações de táxi aéreo, assim como ocorre na aviação comercial, e, também em respeito à LGPD, a empresa não divulga dados sobre os seus usuários e respectivos destinos”

Procurado, Nikolas Ferreira confirmou ter utilizado o avião, mas negou vínculo com Vorcaro ou o Banco Master. “Eu nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou o Master”, declarou.