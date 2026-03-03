Nikolas e pastor usaram jato ligado a Vorcaro na campanha de 2022

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um jato executivo vinculado ao empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, para cumprir agenda de campanha em favor de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo. As viagens ocorreram ao longo de dez dias e abrangeram ao menos nove estados e o Distrito Federal, integrando a caravana “Juventude pelo Brasil”, organizada com o pastor Guilherme Batista, da Igreja Lagoinha.

Os deslocamentos coincidem com eventos eleitorais realizados entre 20 e 28 de outubro de 2022, em regiões onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno. O objetivo declarado da mobilização era tentar reverter votos na reta final da disputa presidencial.

A aeronave utilizada foi um Embraer 505 Phenom 300, com capacidade para até dez passageiros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Nikolas Ferreira ao lado do pastor Guilherme Batista, da pastora Mariel Batista e da influenciadora cristã Jey Reis diante do avião. Ao publicar uma das fotos, Jey escreveu: “MISSÃO CUMPRIDA!!”. Em outro trecho, afirmou: “Em cinco dias rodamos todas as capitais do Nordeste com lotação máxima em todos os lugares!!! A oportunidade de viver isso com esse mega time, pregar e mostrar amor pelo nosso país foi inesquecível!!! AMAMOS JESUS E AMAMOS O BRASIL!!”.

O histórico de voos foi confirmado por meio da análise de sinais emitidos pelo transponder da aeronave, captados por ferramentas de monitoramento aéreo disponíveis online. Embora plataformas públicas como FlightAware e Flightradar24 não exibam os dados completos — bloqueados a pedido dos proprietários, prática comum na aviação privada —, registros de tecnologia ADS-B indicam que o jato esteve nos mesmos destinos e datas das agendas públicas da caravana.

Entre os trajetos identificados estão voos para todas as capitais do Nordeste, além de Brasília, cidades do Vale do Jequitinhonha e do Triângulo Mineiro. Em 21 de outubro, por exemplo, o avião estava em Salvador, onde Nikolas e o pastor haviam realizado evento na véspera. No mesmo dia, seguiu para Aracaju. Nos dias seguintes, o jato foi registrado em Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís e Imperatriz, acompanhando o roteiro de compromissos políticos.

Na reta final da campanha, a aeronave também decolou de Congonhas com destino a Uberlândia (MG), onde ocorreu ato com a presença de Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema (Novo). No dia seguinte, sinais do transponder detectaram o jato sobre o Vale do Jequitinhonha antes de aterrissar em São Paulo. Horas depois, Nikolas e Guilherme participaram de entrevista no programa Pânico, da Jovem Pan News, enquanto o pastor esteve em Brasília em evento evangélico de apoio ao então presidente.

No papel, a proprietária do jato é a empresa Prime You, grupo que detinha outras aeronaves e bens associados a Daniel Vorcaro. À época, o empresário ainda integrava o quadro societário da companhia. A sociedade foi desfeita em setembro de 2025, dois meses antes da liquidação do Banco Master.

A defesa de Vorcaro sustentou que a aeronave “não pertence ao banqueiro”, embora ele fosse sócio da Prime You no período citado. Em nota, a empresa afirmou: “A aeronave Embraer 505 Phenom 300 de prefixo PT-PVH opera e já operava em outubro de 2022 como taxi aéreo. Estes foram voos fretados dentro dos moldes tradicionais de uma operação de táxi aéreo do mercado. De acordo com as regras de confidencialidade que regem as operações de táxi aéreo, assim como ocorre na aviação comercial, e, também em respeito à LGPD, a empresa não divulga dados sobre os seus usuários e respectivos destinos”.

Procurado, Nikolas Ferreira confirmou ter utilizado o Embraer 505 Phenom 300, mas afirmou desconhecer que a aeronave estivesse ligada a Vorcaro. “Eu nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou o Master”, declarou. Em nota, acrescentou: “Esclareço que o voo em questão ocorreu há 4 anos atrás, durante o segundo turno da campanha eleitoral, quando fui convidado para participar de um evento político ‘Juventude pelo Brasil’ e foi disponibilizada uma aeronave para o deslocamento. À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente se soube tratar-se de Daniel Vocaro. Ressalto ainda que, em 2022, o nome citado não era de conhecimento público nem havia qualquer informação que levantasse qualquer tipo de alerta. Mesmo que houvesse a tentativa de identificar o proprietário da aeronave naquele momento, não existia qualquer elemento que indicasse situação irregular ou que justificasse questionamento”.

A assessoria do pastor Guilherme Batista foi procurada pelo O Globo, mas não se manifestou até o fechamento da reportagem.