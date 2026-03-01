“Deste embate não temos medo”, diz Gleisi sobre manifestação bolsonarista

247 - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), reagiu às manifestações realizadas por lideranças bolsonaristas neste domingo (1º). Em publicação na rede social X, a ministra criticou os ataques direcionados ao presidente Lula durante o ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Fantasiados de brasileiros, país que entregaram a Trump no tarifaço pra salvar o pai, bolsonaristas vão à Paulista emular besteiras, mentir que é a arma deles, para atacar Lula. Perderam a eleição e tentaram um golpe”, escreveu.

A ministra também direcionou críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Planalto. Segundo Gleisi, o parlamentar estaria envolvido em “negócios escusos” relacionados ao Banco Master.

“Deste embate não temos medo, já colocamos uma vez vocês no devido lugar, seus lesa pátrias”, advertiu a minsitra.

Gleisi ainda afirmou que não há espaço para o retorno do bolsonarismo ao poder. “O povo brasileiro não vai permitir que voltem! Há mais de 3 anos o Brasil acordou do pesadelo em que Bolsonaro tinha mergulhado o país, que custou centenas de milhares de vítimas na pandemia e suas políticas de destruição da economia e dos programas sociais. O Brasil está bem acordado!”, frisou.

A manifestação na Avenida Paulista contou com a presença de lideranças de direita, entre elas o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o pastor Silas Malafaia. Em sua fala, Flávio Bolsonaro fez ataques ao presidente Lula, mas poupou os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que costumam ser alvos frequentes de críticas em atos bolsonaristas.