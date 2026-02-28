"Flavio Bolsonaro não aprendeu nada com o repúdio nacional à traição de sua família", diz Gleisi Hoffmann

247 - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu as declrações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)em publicação feita na rede social X (antigo Twitter). Gleisi recorda que o parlamentar defendeu uma postura de “subserviência” ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, criticou o posicionamento do governo Lula que condenou o ataque conjunto de EUA e Israel ao Irã. Em uma publicação nas redes sociais, o senador classificou a postura do governo como "inaceitável".

“Flavio Bolsonaro não aprendeu nada com o repúdio nacional à traição de sua família ao Brasil. Segue pregando subserviência a Trump, mesmo quando ele viola leis internacionais e faz um ataque que ameaça a paz no mundo", completou Gleisi.

Segundo ela, "as palavras soberania, multilateralismo e paz não existem no dicionário dos bolsonaristas"

"O Brasil estaria de joelhos hoje se o presidente não tivesse vencido as eleições em 2022. Esta é mais uma razão para não permitir que a extrema direita entreguista volte a governar o país”, frisou.