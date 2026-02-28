PT condena ataques de EUA e Israel contra o Irã e defende a paz

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta terça-feira (28) uma nota oficial sobre os recentes ataques militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, condenando a ação e defendendo a diplomacia e a proteção de civis. A nota foi publicada diretamente pelo partido e expressa sua posição institucional diante da escalada de tensões no Oriente Médio.

Segundo o PT, os ataques ocorreram “enquanto tratativas diplomáticas ainda estavam em andamento, sob a falsa justificativa, uma vez mais, de ‘operação preventiva’ com o objetivo de impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo regime iraniano”.

O partido reforça a necessidade de respeito ao Direito Internacional e à proteção da população civil, apelando às partes envolvidas para que evitem uma escalada de conflitos. “Ressaltamos a posição do Governo brasileiro e apelamos às partes envolvidas para que respeitem o Direito Internacional, evitem a escalada das tensões e garantam a proteção de civis e da infraestrutura civil”, diz a nota.

O PT também faz um chamado à comunidade internacional: “Trabalhar de forma unida e multilateral em direção à contenção de mais um conflito bélico que pode ter consequências imprevisíveis, e que não utilizem discursos que possam vir a inflar ainda mais as tensões”.

O partido conclui reafirmando seu compromisso com a paz e o papel das organizações multilaterais: “Seguiremos firmes em nossa posição de defender um mundo onde as relações entre as nações sejam baseadas no direito internacional, na autodeterminação dos povos, e no papel das organizações multilaterais como garantidoras desse sistema em prol da mediação de conflitos e da Paz”.