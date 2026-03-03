Lindbergh aciona PGE contra Nikolas por uso de jato ligado ao Master na campanha de 2022
Deputado pede investigação sobre aeronave ligada a Daniel Vorcaro
247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta terça-feira (3) que o também deputado Nikolas Ferreira precisa prestar esclarecimentos sobre o uso de um avião particular durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo ele, a questão envolve a utilização de um jato vinculado ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Em publicação feita no X, Lindbergh informou que apresentou, ao lado do deputado Rogério Correia (PT-MG), uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para que o caso seja investigado. De acordo com o parlamentar, o objetivo é apurar as circunstâncias e a eventual irregularidade no uso da aeronave durante o período eleitoral.
No texto divulgado, o deputado do PT declarou: "Nikolas Ferreira precisa explicar ao Brasil quem pagou a conta. Eu e o deputado Rogério Correia entramos com representação na Procuradoria-Geral Eleitoral para investigar o uso de um jato ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro durante a campanha de 2022."
Lindbergh acrescentou que, se as informações forem confirmadas, o episódio pode extrapolar a questão do padrão de gastos de campanha. "Se confirmadas as informações, não estamos falando só de luxo em campanha. Estamos falando de possível crime eleitoral e de política financiada por interesses privados, justamente por quem vive posando de 'paladino da moral' nas redes."
O parlamentar também levantou questionamentos sobre a origem dos recursos e eventuais contrapartidas. "E a pergunta é simples: Quem bancou? Por quê? E o que esperava em troca?", escreveu.
Na mesma manifestação, Lindbergh relacionou o caso ao chamado escândalo do Banco Master, ao afirmar: "Ainda mais quando o mesmo círculo aparece agora no escândalo do Banco Master. O Brasil merece respostas!"