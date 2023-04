Cappelli questiona por que a CNN protegeu militares

"Existiam menores nas imagens? Por que rostos borrados? Quem vazou? Com qual interesse?", questionou o secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública edit

247 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, questionou a CNN Brasil nesta quarta-feira (19) por não ter divulgado mais detalhes no vídeo que mostrou policiais e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dando passagem a bolsonaristas responsáveis pela invasão à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro em Brasília (DF).

"Existiam menores nas imagens? Por que rostos borrados? Quem vazou? Com qual interesse? O fascismo tenta confundir e dividir. Buscam fraudar a história. Unir nossa tropa e marchar pela democracia. Vamos reconstruir o Brasil", escreveu o dirigente no Twitter.

No vídeo, o general da reserva Gonçalves Dias estava no acesso que dá entrada ao gabinete presidencial. O GSI afirmou que investiga condutas de agentes que teriam auxiliado os terroristas do 8 de janeiro.

Ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar nessa terça-feira (18) as cem primeiras denúncias no inquérito dos atos golpistas, em que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram as estruturas externas do Planalto, onde fica o gabinete presidencial, do Congresso Nacional e do STF. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já denunciou 1.390 pessoas por envolvimento nos protestos antidemocráticos.

