Carla Zambelli dribla bloqueio nas redes sociais, cria novos perfis e fala em ditadura

247 - Menos de 24 horas depois de ter seus perfis bloqueados nas redes sociais, a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), que foi filmada perseguindo e apontado uma arma para um homem negro no Jardins, bairro nobre de São Paulo, divulgou na madrugada desta quarta-feira (2) links para suas novas contas.

A parlamentar bolsonarista também vinha fazendo postagens favoráveis às manifestações golpistas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

"Como vocês sabem, fui censurada pelo TSE. Peço que compartilhem este vídeo em suas redes e espalhem os novos links das novas redes, por favor", escreveu Zambelli em seu novo perfil no Twitter, de acordo com a Folha de S. Paulo.

"Eles estão tirando a voz da mulher mais votada do Brasil", diz Zambelli no vídeo, que encerra com uma frase em tom de pergunta sugerindo que o país estaria em uma ditadura. "A pergunta é: qual é o próximo passo? A ditadura já chegou no Brasil", ressalta a reportagem.

Os perfis da bolsonarista nas redes sociais foram suspensos em função de uma decisão judicial. A conta da parlamentar foi "retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial", diz um aviso do Twitter.

