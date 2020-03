Carlos Bolsonaro diz que sua missão é tirar Regina Duarte do comando da Cultura

Vereador Carlos Bolsonaro disse a interlocutores que sua missão atual é retirar a atriz Regina Duarte do comando da Secretaria de Cultura. Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, Carlos Bolsonaro “ficou apoplético” com uma entrevista na qual ela disse ser atacada por uma "facção do governo" edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez coro ao guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, e disse que sua missão atual será retirar a atriz Regina Duarte do mando da Secretaria Especial de Cultura.

Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, Carlos Bolsonaro “ficou apoplético” e teria afirmado a interlocutores que de agora em diante apear a atriz do cargo será suma missão. “Sentiu-se atingido com a fala da atriz”, frisa o jornalista.

Regina foi empossada no cargo na semana passada e em uma entrevista exibida no programa Fantástico, da rede Globo, deste domingo (8) afirmou estar sendo alvo de ataques de uma “facção do governo” .