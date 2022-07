Caso MEC: Cármen Lúcia envia à PGR indícios de interferência de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) os indícios de interferência de Jair Bolsonaro nas investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.

>>> Interferência na PF no caso Milton Ribeiro pode levar Bolsonaro a responder por crimes comuns e de responsabilidade

Agora cabe à PGR avaliar se há elementos para abrir uma investigação formal contra o chefe de governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Material gravado indica que Bolsonaro avisou Ribeiro que ele seria alvo de uma operação da PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são acusados de comandar um balcão de negócios para liberação de verbas no Ministério da Educação (MEC). A suspeita de envolvimento de Bolsonaro fez o caso ser enviado ao Supremo. (Com informações do UOL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE