Centrais sindicais decidem apoiar manifestos em defesa da democracia

Apoie o 247

ICL

247 - As maiores centrais sindicais do País decidiram nesta quinta-feira, 28, aderir a dois manifestos em defesa da democracia, um elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o outro, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Os documentos defendem valores democráticos, como a separação dos Poderes, e vêm em meio a uma intensificação da retórica golpista por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados. Banqueiros, artistas e juristas estão entre os signatários.

Concordaram com a adesão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CUT (Central Única dos Trabalhadores);

Força Sindical; UGT (União Geral de Trabalhadores);

NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores);

CSB (Central dos Sindicatos Brasileiro); e

Pública e Intersindical Central da Classe Trabalhadora.

(Com informações do Poder360).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.