Bolsonaro ataca carta pela democracia e acusa: "banqueiros estão patrocinando"

247 - Jair Bolsonaro (PL) ironizou o lançamento da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” e afirmou que o movimento, que contabiliza mais de 250 mil assinaturas desde que foi lançado, na terça-feira (26), estaria sendo "patrocinado" por banqueiros e instituições financeiras insatisfeitas com o sucesso do Pix.

"Você pode ver esse negócio de carta aos brasileiros, democracia... Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix, que eu dei na... Uma paulada neles... Os bancos digitais também, que nós facilitamos. Estamos acabando com o monopólio dos bancos", disse Bolsonaro sem apresentar provas da acusção, de acordo com o UOL.

“Eles estão perdendo poder. Carta pela democracia? Qual é a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia?”, completou. As declarações foram feitas nesta quinta-feira (28) durante uma conversa que manteve com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Os ataques foram feitos após os banqueiros Roberto Setubal, Pedro Moreira Salles e Candido Bracher, do Itaú Unibanco, além da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), aderirem ao manifesto.

Na quarta-feira (27), ele havia criticado o manifesto, afirmando não precisar de nenhuma "cartinha" sobre o respeito aos valores democráticos e querer "cada vez mais cumprir e respeitar a Constituição".

A “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, tem como objetivo defender a democracia contra as seguidas ameaças de caráter golpista feitas por Bolsonaro e seus apoiadores.

