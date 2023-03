Cesar Calejon aponta novos furos no suposto plano do PCC para matar Moro

Apoie o 247

ICL

247 - O suposto plano do PCC para matar Sergio Moro foi escrito em caligrafia perfeita, em letra cursiva. Comicamente, um post-it adesivado à pagina do caderno contém uma estrela vermelha, símbolo do PT. Esses fatos foram apontados pelo jornalista Cesar Calejon, articulista do 247, em suas redes sociais.

A imagem do caderno com informações sobre Moro e sua família foi obtida pela Polícia Federal, sugerindo que eles também seriam alvo dos criminosos. A coleta dos dados teria sido feita por Aline Ardnt Ferri, uma das integrantes da facção e que foi presa pela PF. A corporação diz que as imagens provam "categoricamente" o juramento de morte ao ex-juiz suspeito.

>>> Reinaldo Azevedo coloca em dúvida “prova” do suposto plano do PCC contra Moro

No entanto, o cuidado com que as informações foram escritas no papel vem levantando dúvidas. "E a caligrafia perfeita, em letra cursiva, desse documento que foi atribuído ao PCC? Os caras escrevem melhor do que muito senador da República e deputado federal que separa o sujeito do verbo com vírgula!", ironizou Calejon, em um tuíte.

"Os caras meteram essa! Um post com 'atualmente senador' e A ESTRELINHA DO PT! É o crime da 4a série B! HAHAHAHAHAHAHA", disse ainda o jornalista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e renomados juristas acreditam que tudo não passa de uma "armação" do ex-juiz suspeito e agora senador. Enquanto isso, a imprensa lavajatista vem requentando a fake news de que o PT estaria associado ao PCC, em uma ilação que já foi até considerada criminosa pelo TSE.

Os caras meteram essa! Um post com "atualmente senador" e A ESTRELINHA DO PT! É o crime da 4a série B! HAHAHAHAHAHAHA 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/zkM1Tk6zDI — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) March 26, 2023

E a caligrafia perfeita, em letra cursiva, desse documento que foi atribuído ao PCC? Os caras escrevem melhor do que muito senador da República e deputado federal que separa o sujeito do verbo com vírgula! 😂 — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) March 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.