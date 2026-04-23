Check-in digital passa a ser obrigatório para hotéis e pousadas em todo país; Saiba como usá-lo

247 - Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país passaram a ser obrigados a adotar, desde a última segunda-feira (20), a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital. A medida, implementada pelo Ministério do Turismo, substitui o antigo preenchimento em papel e busca modernizar o processo de check-in, tornando-o mais ágil e seguro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1, com base em orientações oficiais do governo federal.

A nova plataforma já vinha sendo implementada de forma gradual desde novembro de 2025, mas agora se torna obrigatória para todos os estabelecimentos cadastrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Segundo o Ministério do Turismo, a não adesão pode resultar em processos administrativos, além de penalidades como advertências e multas.

Com o sistema digital, os viajantes podem realizar o pré-check-in antes mesmo de chegar ao local de hospedagem, evitando filas e reduzindo o tempo de atendimento na recepção. O procedimento também centraliza informações e facilita o controle por parte das autoridades turísticas.

Como acessar o sistema

Para utilizar a FNRH Digital, o hóspede deve acessar a plataforma online disponibilizada pelo governo ou por meio de QR Code fornecido pelo próprio estabelecimento. O login pode ser feito com conta Gov.br, considerada a forma mais simples, utilizando CPF e senha.Também é possível acessar com certificado digital físico, como cartão ou token, ou ainda por meio de certificado em nuvem, utilizando serviços autorizados. Após a autenticação, o usuário já pode visualizar e gerenciar suas reservas.Etapas do pré-check-inO primeiro passo é registrar a reserva no sistema. Para isso, o usuário deve acessar a área “Minhas Reservas” e inserir informações como código da reserva, datas de entrada e saída e o tipo de hospedagem.

Em seguida, é necessário selecionar a reserva e iniciar o pré-check-in. O sistema solicita a conferência dos dados pessoais e de contato, além de informações sobre a viagem, como motivo e meio de transporte. Após revisar os dados, o hóspede deve aceitar os termos e concluir o envio.

Ao final do processo, o sistema confirma o pré-check-in e atualiza automaticamente o status da reserva, indicando que o cadastro foi concluído com sucesso.Cadastro de dependentes

A plataforma também permite incluir acompanhantes ou familiares que viajarão juntos. O cadastro é feito na seção “Meus Dependentes”, onde devem ser inseridos dados como nome completo, documento, data de nascimento, gênero e nacionalidade.Após o registro, é possível realizar o pré-check-in individual de cada dependente vinculado à reserva. O sistema permite revisar as informações e concluir o envio, garantindo que todos os hóspedes estejam devidamente cadastrados antes da chegada ao estabelecimento.

Modernização e impactos no setor

A digitalização da FNRH representa um avanço na modernização do setor turístico brasileiro, alinhando o país a práticas já adotadas em outros mercados internacionais. Além de agilizar o atendimento, a medida contribui para maior controle de dados e segurança das informações dos hóspedes.

Para os estabelecimentos, a mudança exige adaptação tecnológica e organização dos processos internos. Já para os viajantes, a principal vantagem é a praticidade, com a possibilidade de resolver etapas burocráticas de forma antecipada e online.

A expectativa do governo é que o novo sistema reduza filas, aumente a eficiência no atendimento e fortaleça a gestão do turismo no país, ao mesmo tempo em que amplia a fiscalização e o cumprimento das normas por parte dos prestadores de serviço.