Chefe da segurança de Lula pede à PF investigação de empresário bolsonarista que lambeu escopeta e defendeu golpe de Estado

247 - O delegado da Polícia Federal Andrei Passos, responsável pela equipe de segurança da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), solicitou a abertura de um inquérito contra o empresário bolsonarista José Sabatini, que gravou um vídeo em que aparece lambendo o cano de uma escopeta e defendendo um golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, este é o quarto pedido de abertura de investigação feito pelo delegado Andrei Passos por ameaças a Lula.

Na quarta-feira (28), agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, cumpriram um mandado de busca e apreensão e apreenderam duas armas de fogo em um endereço de Sabatini no município de Artur Nogueira, no interior de São Paulo.

“Além desse pedido, o chefe da segurança de Lula já levou à corregedoria da PF mais três solicitações de instauração de inquérito. Uma das denúncias é sobre um empresário que treinou tiro ao alvo com a foto de Lula. A outra diz respeito ao post de um autor que disse que mataria os eleitores de Lula. O terceiro pedido se refere a um bolsonarista que disse que, se a arma do atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner fosse Taurus, não teria falhado e que seria uma boa ideia usá-la com o ‘sapo barbudo’", destaca a reportagem.

