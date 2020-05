Churrasco de Bolsonaro era apenas "provocação"

De acordo com ministro que ocupa o Planalto, a fala de Jair Bolsonaro sobre um possível churrasco com ministro era "apenas uma provocação" edit

247 - O churrasco com ministros anunciado por Jair Bolsonaro nesta semana não passou de uma "provocação", de acordo com informação obtida Lauro Jardim, do Globo.

Segundo um ministro que ocupa cargo no Palácio do Planalto, a as falas do presidente sobre fazer um churrasco "foi apenas uma provocação".

