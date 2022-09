"Ciro desaparecerá com Bolsonaro se não mudar de atitude", diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 - A escritora e professora Marcia Tiburi usou o Twitter nesta segunda-feira (12) para comentar o posicionamento político do candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes.

Para ela, Ciro Gomes está "fortalecendo" Jair Bolsonaro (PL) e poderá "desaparecer" da política. Tiburi diz, no entanto, que ainda há tempo para "mudar". "Seria muito bom se Ciro Gomes estivesse com Lula e a democracia nesse momento. É uma pena que Ciro esteja fortalecendo Bolsonaro e enfraquecendo a si mesmo. Bolsonaro não vai durar e Ciro desaparecerá com ele se não mudar de atitude".

No último sábado (10), ela fez um apelo para que o pedetista voltasse atrás em relação a Lula. "Se as pesquisas estão certas, Ciro está ajudando Bolsonaro. Vamos lá, Ciro Gomes, volte atrás, por favor. Você vai destruir mais e mais sua carreira política se não mudar de atitude. Você não tem como vencer Lula e Bolsonaro e, infelizmente, está ajudando esse último. Me ouça".

Em seu mais recente ataque ao ex-presidente Lula (PT), Ciro chamou o petista de "desonesto" e "corrupto", se colocando como uma importante linha auxiliar do bolsonarismo.

