Ciro diz que Bolsonaro é assassino por estimular tratamento com cloroquina

247 - O ex-ministro Ciro Gomes afirmou que tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como Jair Bolsonaro atuam como “políticos irresponsáveis” ao receitarem o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, uma vez que não há testes que confirmem a eficácia da droga, e que a atitude é comparável a “assassinato”.

"O que não pode é um político, seja ele quem for, [ir] contra os protocolos, contra o estabelecido pela ciência. Porque todo remédio tem uma contraindicação. Se você não estabelece as pesquisas, o domínio, acho que francamente nada mais é do que assassinato aquilo que está sendo feito por políticos irresponsáveis —entre os quais, o seu Donald Trump e o senhor Jair Messias Bolsonaro no Brasil”, disse CIro nesta quinta-feira (9) em entrevista ao UOL.

Segundo Ciro, a discussão sobre o uso do medicamento está “prejudicando a população". "Por duas questões: aqueles que estão precisando do remédio não encontram e aqueles que acham que podem se automedicar vão se envenenar", ressaltou.

Declarações de Ciro vem na esteira do pronunciamento feito Bolsonaro em rede nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira (8). Em sua fala, Bolsoanor voltou a defender o uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus. Nesta quinta-feira ele voltou a insistir no assunto, mas admitiu que não existem estudos científicos que comprovem sua eficácia.

