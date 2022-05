Ciro enlouquece de vez e diz que Lula é “político esclerosado”

Apoie o 247

247 - O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, que tem 7% de intenções de voto na pesquisa Quaest, voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao canal Instituto Conhecimento Liberta (ICL), Ciro disse que aceita apoio de Lula, mas não de Jair Bolsonaro, num hipotético segundo turno em que o pedetista concorra. “Se você for com Lula [para o 2º turno] aceita o apoio do Bolsonaro? Não. Ao contrário, se você for contra o Bolsonaro, aceito o apoio de Lula? Sim”, disse Ciro ao economista Eduardo Moreira.

Em seguida, apesar de aceitar um eventual apoio de Lula, Ciro para nova agressão e chamou Lula de “politiqueiro esclerosado”, e ainda que o petista “vendeu sua alma para o sistema”.

Sobre a sua rejeição a Bolsonaro, Ciro disse que chefe do Executivo é “um bandido e inimigo da república”. “Bolsonaro já está frequentando as estruturas de inteligência internacional, portanto, não é nenhum tipo de paranoia, imaginarmos que ele está tentando. Se ele conseguirá, é muito difícil [saber]”, afirmou.

Agressões de Ciro a Lula viralizam em grupos bolsonaristas

As constantes agressões do pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são celebradas e compartilhadas por grupos de extrema direita no Brasil. "Vídeos e publicações do presidenciável Ciro Gomes (PDT) com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão viralizando em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) vêm usando o material do pedetista como munição para fazer ataques ao PT", aponta reportagem de Jan Niklas, no Globo.

O repórter identificou esse tipo de uso de falas do pedetista contra Lula em sete grupos bolsonaristas monitorados pela reportagem. "Em geral, as publicações são trechos de declarações feitas por Ciro onde ele expõe suas divergências com os governos petistas", diz o jornalista. A reportagem reforça a percepção de que Ciro estaria atuando como linha auxiliar do bolsonarismo.

