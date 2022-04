Ciro faz campanha suja como a de Bolsonaro, diz Jean Wyllys

Apoie o 247

247 – O ex-deputado federal Jean Wyllys, uma das principais vítimas do bolsonarismo no Brasil, afirmou que Ciro Gomes, do PDT, faz campanha suja como a de Jair Bolsonaro, mas ressaltou que seu papel na disputa presidencial é o de coadjuvante. Wyllys reagiu a uma fala em que Ciro Gomes atacou o ex-presidente Lula e a filósofa Marcia Tiburi após uma declaração sobre o tema do aborto, e também afirmou que um político não deve dizer a um pai como um filho gay deve ser tratado:

Ele está usando as lideranças de esquerda e a agenda das liberdades e direitos civis como escada, numa campanha suja semelhante à de Bolsonaro. Porém, ele apenas segue como coadjuvante ruim da masculinidade tóxica. Uma lástima. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 11, 2022

