Ciro ironiza 'elegância' de Lula em Porto Alegre e internautas reagem: "quanta inveja"

Patinando nas pesquisas, Ciro Gomes demonstrou incômodo com a vestimenta de Lula e com o fato do petista estar descendo de um avião particular edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes, foi às redes sociais nesta quarta-feira (1) para criticar o ex-presidente Lula, que está em Porto Alegre junto com aliados políticos para ato de sua pré-campanha.

Pelo Twitter, Ciro demonstrou incômodo com a vestimenta de Lula e com o fato do petista estar descendo de um avião particular. "Quanta elegância, quanta modéstia, quanta contenção de gastos, quanta compaixão com os mais pobres!", escreveu Ciro.

Em resposta, internautas lembraram que o pedetista abandonou o segundo turno da campanha de 2018 e viajou para Paris. Confira algumas reações:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanta inveja.

Limpa ali no cantinho que o veneno tá escorrendo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Biazita gomes (@biazitagomes) June 1, 2022

tá bom meu anjo volta pra Paris — thiago (@orathiago) June 1, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro prefere voo internacional, né... https://t.co/0JoVSaACAw — Lucas Rocha (@lucasgsrocha) June 1, 2022

Falou em modéstia o Ciro Coronel Gomes que abandonou o povo e foi ostentar em Paris. Hipocrisia que chama, né? Em outubro é #QueridoLula PRESIDENTE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 1, 2022

Oi Ciro. Você gostaria que um ex-presidente da república estivesse se locomovendo como? De jegue? Se for, por favor fique de quarto. — Lana de Holanda 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@lanadeholanda) June 1, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE