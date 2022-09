Ciro muda versão sobre cochicho com Bolsonaro durante debate na TV

Agora Ciro afirmou ter informado a Bolsonaro nome do candidato Padre Kelmon, do PTB edit

247 - O candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, deu nova explicação sobre ele ter cochichado com Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, durante o debate na TV nesse fim de semana. Ciro inicialmente disse em uma mensagem ter "reprimido" Bolsonaro por ter pedido direito de resposta sem que Soraya Thronicke houvesse mencionado o nome de Bolsonaro.

Ao conceder uma entrevista nesta segunda-feira (26) ao Flow Podcast, Ciro Gomes apresentou outra versão. Disse que Bolsonaro questionou a ele o nome de Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência e que também estava presente ao debate.

"Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre. Eu botei a mão aqui [na boca] para o padre não ver, porque ele estava do meu lado, e o Bolsonaro, do outro. Então, eu disse 'Padre Pokemon'. Não, 'Padre Kelmon', brincadeira. Foi isso", declarou Ciro.

