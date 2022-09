Ciro murcha e pode favorecer voto útil para Lula

No momento em que intensifica ataques contra Lula e o PT, Ciro cai de 9% para 7% e pode acelerar processo de voto últi para Lula vencer no primeiro turno edit

247 - A pesquisa Datafolha para presidente, divulgada nesta sexta-feira (9), mostra que o candidato do PDT, Ciro Gomes, foi o único dos principais canditatos que registrou queda nas intenções de voto em relação ao levantamento divulgado em 1º de setembro.

Os números do Datafolha mostram o ex-presidente Lula mantendo a liderança com 45%, Jair Bolsonaro indo de 32% para 34%, enquanto Ciro Gomes desce de 9% para 7%.

A oscilação nos números coincide com a intensificação dos ataques de Ciro contra o PT e o ex-presidente Lula, sendo inclusive compartilhado por bolsonaristas nas redes sociais.

A aproximação de Ciro com o bolsonarismo pode acabar contribuindo para o voto útil para Lula vencer em primeiro tuno. Segundo Datafolh, Lula mantém 48% dos votos válidos.

Ciro Gomes se aproxima de seu maior fracasso eleitoral no Ceará, aponta pesquisa

Ciro Gomes (PDT) se aproxima do seu maior fracasso em uma disputa presidencial do Ceará, informou reportagem da VEJA . O estado é onde iniciou sua carreira política, sendo deputado estadual, prefeito de Fortaleza e governador, e que sempre foi seu reduto eleitoral.

Levantamento feito entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas, Ciro tem 14,2% das intenções de voto – muito atrás do ex-presidente Lula (42,6%) e Jair Bolsonaro (29,4%).

Em 2018, no primeiro turno, Ciro venceu no Ceará, com 41% dos votos válidos. Foi o único estado no qual ele saiu vitorioso na última eleição. Em 1998, no primeiro turno, esteve à frente de Lula e FHC. E, depois, em 2002, teve 44,5% dos votos, vencendo mais uma vez no estado.

“A má performance de Ciro no Ceará ocorre em um momento de desintegração da sua base, após o rompimento da aliança PT-PDT que governou o estado por dezesseis anos”, lembra a VEJA.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE-04136/2022.

