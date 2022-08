Citado como instrutor de Lula para o debate no JN, Chico Pinheiro comenta: “ninguém treina Pelé!”

Ex-global entrou com peso na campanha de Lula e comparou o petista ao ídolo do futebol edit

247 - O jornalista Chico Pinheiro comentou em suas redes a respeito de uma matéria publicada no Jornal O Globo dizendo que ele foi o instrutor de Lula para a participação do petista na sabatina do Jornal Nacional.

No entanto, com seu habitual bom humor, ele respondeu: “ninguém treina Pelé”, referindo-se ao ícone do futebol braisleiro.

O ex-global entrou com peso na campanha de Lula e tem participado dos comícios do petista.

