CNBB defende papa Leão XIV após críticas de Trump

247 - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) saiu em defesa do papa Leão XIV após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltando que o pontífice atua guiado pela promoção da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos. A entidade também reforçou sua comunhão com o líder da Igreja Católica em meio à repercussão das declarações.

Em nota oficial, assinada pelo presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, e outros integrantes da entidade, os bispos destacaram que a autoridade do papa “não se orienta pela lógica do confronto político”, mas pela fidelidade ao Evangelho. As informações são do G1.

Críticas de Trump ao papa

As declarações da CNBB foram motivadas por críticas feitas por Donald Trump ao pontífice. Em publicação nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos classificou Leão XIV como “fraco” e questionou suas posições em temas internacionais.

“O papa Leão XIV é FRACO no combate ao crime e péssimo em política externa (...) Eu não quero um papa que ache que tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Não quero um papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela. E não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos”, afirmou Trump.

Não há registros de que o papa tenha defendido a posse de armas nucleares pelo Irã, como sugerido pelo presidente estadunidense.

Resposta do papa e atuação internacional

Diante das críticas, o papa Leão XIV evitou o confronto direto e reiterou seu posicionamento. “Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz”, declarou. Nos últimos dias, o pontífice tem intensificado apelos por cessar-fogo em diferentes regiões do mundo, incluindo conflitos no Oriente Médio e guerras em países como Líbano, Ucrânia e Sudão.

Nota da CNBB reforça unidade

Na manifestação oficial, a CNBB reiterou apoio ao papa e destacou valores considerados centrais pela Igreja Católica. “A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil une-se a Sua Santidade, Papa Leão XIV, reafirmando a comunhão e a unidade em torno desses valores evangélicos que iluminam a consciência cristã e sustentam a esperança da humanidade”, afirma o texto.