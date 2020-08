Coaf aponta depósito de R$ 276 mil feito por Wassef a advogado que defendeu Bolsonaro no STF

247 - Dados de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), obtidos pelo jornal O Globo, indicam um pagamento no valor de R$ 276 mil por parte do ex-advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef ao também advogado Arnaldo Faivro Busato Filho, que defendeu Jair Bolsonaro em 2017 em ações penais por apologia ao estupro e injúria, movidas com base em declarações feitas por ele contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

O relatório mostra que a verba foi enviada entre 2015 e 2020, sem especificar a data. Busato disse não ter cobrado honorários pelos serviços prestados a Bolsonaro e afirmou que o valor se trata de pagamentos referentes a atuação em um inquérito no qual trabalhava ao lado de Wassef em tramitação no Maranhão.

