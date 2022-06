Coalizão Negra quer aumentar bancada antirracista no Congresso e projeta abrir portas a brancos aliados

Apoie o 247

ICL

247 - A Coalizão Negra por Direitos, aliança suprapartidária responsável pelo movimento Quilombo nos Parlamentos, projeta abrir portas a deputados brancos defensores da causa negra, como os petistas Alexandre Padilha e Paulo Teixeira, visando aumentar a bancada antirracista no Congresso. A informação é da coluna do Lauro Jardim, no Globo.

Vale ressaltar que tal movimentação não substitui a prioridade atual da Coalizão, que é alavancar as mais de cem pré-candidaturas do movimento negro presentes em todo o país.

Ainda segundo a coluna, nomes como o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) e o pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) estão sendo alguns dos maiores apoiadores da Coalizão em busca de maior abrangência política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Coalizão, atualmente, abarca siglas como PT, PSOL, PSB, Rede PC do B e PDT. O lançamento do movimento Quilombo nos Parlamentos, em 5 de junho, contou com a participação virtual do ex-presidente Lula (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE