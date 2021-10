Colégio Militar, onde filha de Bolsonaro furou fila e garantiu vaga, tem mais de mil inscritos no processo seletivo

1.056 estudantes se inscreveram e disputam 15 vagas no concurso da unidade de ensino para ingresso na série em que a filha de Bolsonaro furou a fila edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Colégio Militar de Brasília (CMB), em que a filha de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro, conseguiu vaga sem participar do processo seletivo, tem apenas 15 vagas para alunos que vão cursar o 6° ano do ensino médio em 2022, série da filha do presidente.

De acordo com reportagem do G1, 1.056 estudantes se inscreveram no concurso da unidade de ensino para ingresso na série em que a filha de Bolsonaro furou a fila.

O Exército confirmou que permitiu o ingresso de Laura no CMB. A matrícula, segundo a corporação, foi feita "em caráter excepcional'', previsto no regulamento da instituição.

PUBLICIDADE

Em agosto, Bolsonaro apresentou um pedido para que a filha frequentasse a escola sem passar por processo seletivo. Em nota, o Exército informou que a decisão de aprovar Laura foi do comandante da Força, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, indicado pelo presidente ao cargo. Segundo o texto, ele deferiu "solicitação de matrícula em caráter excepcional".

O concurso deste ano, com ingresso previsto para 2022, abriu apenas vagas para o ensino fundamental. A partir disso, a concorrência para o processo é de cerca de 70 candidatos por vaga.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE