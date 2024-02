Com 29% das menções, PT lidera pesquisa de preferência partidária no Brasil, diz AtlasIntel

Apoie o 247

247 - De acordo com os resultados da mais recente pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (6), o Partido dos Trabalhadores (PT) mantém sua posição na liderança do ranking de preferência partidária no Brasil. A sigla do presidente Lula foi mencionada por 29% dos entrevistados, consolidando sua posição como o partido mais popular do país, informa a CartaCapital.

Enquanto isso, o Partido Liberal (PL), do ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, aparece em segundo lugar com 18% das menções, demonstrando uma distância considerável em relação ao PT, mas ainda mantendo uma posição significativa na preferência dos eleitores. >>> LEIA TAMBÉM: Avaliação positiva do governo Lula é de 58%, diz pesquisa AtlasIntel

Os números revelam uma clara vantagem para o PT e o PL sobre os outros partidos políticos. O Novo e o PSDB registram uma preferência de apenas 1,6% cada, seguidos de perto pelo PSOL, com 1,3%. Outras legendas, como União Brasil, MDB, PDT, PSB, PCdoB, Podemos e PSD, obtiveram preferências que variam de 0,3% a 1,1%. Enquanto isso, a opção "outro" foi citada por 4,8% dos entrevistados.

Apesar da liderança do PT e do PL, o maior índice da pesquisa é representado pelas pessoas que afirmaram não ter preferência por nenhum partido político, totalizando 39% dos entrevistados. Essa constatação indica um cenário em que quase metade dos eleitores se identifica fora das tradicionais siglas partidárias.

A pesquisa, conduzida entre os dias 28 e 31 de janeiro, contou com a participação de 7.405 entrevistados, com uma margem de erro de um ponto percentual e um nível de confiança de 95%.

