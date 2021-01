Com atraso, Conselho Federal de Medicina pede a Pazuello para tirar do ar o aplicativo do "kit Covid"

Mesmo após decisão da Justiça que derruba o aplicativo, o conselho afirmou em nota que a ferramenta "assegura validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional", como a hidroxicloroquina, por exemplo edit

247 - O Conselho Federal de Mecidina emitiu nota nesta quinta-feira (21) relatando que pediu ao Ministério da Saúde, chefiado pelo ministro Eduardo Pazuello, que o aplicativo TrateCov, que receita "tratamentos precoces" contra a Covid-19 sem alguma comprovação científica, fosse retirado do ar.

Na nota, o conselho afirma que a ferramenta criada pelo ministério "assegura validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional", como a hidroxicloroquina, por exemplo, tão exaltada pelo governo Jair Bolsonaro.

O pedido, no entanto, veio com atraso. Na manhã desta quinta-feira Justiça Federal atendeu um pedido protocolado pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e determinou a queda do app.

