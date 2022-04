Com Bolsonaro, empreiteira que nunca havia prestado serviços para o governo federal conquistou R$ 620 milhões

Recursos são originários, em sua maioria da Codevasf, estatal ligada ao centrão e que está sob suspeita de irregularidades no escoamento de verbas do chamado orçamento secreto edit

247 - O governo Jair Bolsonaro reservou desde 2019 cerca de R$ 620 milhões para o pagamento de obras sob a responsabilidade da Engefort Construtora e Empreendimentos, que até então nunca havia sido contratada para executar obras ligadas ao governo federal. De acordo com o jornal O Globo, “a empresa vem ganhando licitações em série durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro e já recebeu efetivamente mais de R$ 84 milhões”. No ano passado, os empenhos reservados para pagar a empreiteira somam cerca R$ 396 milhões.

Ainda segundo a reportagem, a maior parte dos recursos são originárias da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estatal dominada pelo centrão e ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que está envolvida em suspeitas de irregularidades para o escoamento de dinheiro de emendas parlamentares por meio do chamado orçamento secreto, que vem sendo utilizado pelo governo Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso.

“A empreiteira ganhou a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro nas licitações das quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de seus sócios”, ressalta a reportagem. Segundo o Portal da Transparência do governo federal, foram empenhados R$ 619,9 milhões desde 2019 e os pagamentos que começaram a ser efetuados em 2020 já somam mais de R$ 84 milhões.

Deste total, a Codevasf responde por mais dos R$ 614 milhões em empenhos e pelo pagamento efetivo de mais de mais de R$ 80 milhões. Outros R$ 5,7 milhões foram empenhados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), órgão também ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

“A Engefort foi a construtora que mais recebeu repasses da Codevasf em 2021, e a segunda em todo o governo federal, atrás apenas da LCM Construção, que teve R$ 451,5 milhões empenhados para obras”, ressalta a reportagem.

