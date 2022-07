Com candidatura de Tebet estagnada, MDB libera apoio a Lula

"Não há traição", diz a legenda, que respeitará a posição de diretórios estaduais que desejem seguir com o ex-presidente petista edit

247 - Apesar da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), o MDB liberou, segundo Carlos Madeiro, do UOL, apoio de seus integrantes à candidatura do ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

Pré-candidatos do MDB a governos no Nordeste e líderes históricos do partido já "abandonaram Simone Tebet à própria sorte e fazem campanha aberta para o petista Luiz Inácio Lula da Silva", relata o colunista. Na última pesquisa Datafolha (BR-09088/2022), Tebet não superou 1% das intenções de voto.

Entre os que se aliaram a Lula estão Paulo Dantas, candidato alagoano, e Veneziano, candidato ao governo da Paraíba. O ex-governador Renan Filho, que será candidato ao Senado por Alagoas, também está junto de Lula.

Outros líderes emedebistas apoiam Lula em vez de Tebet: Eunício Oliveira (CE), Garibaldi Alves (RN) e Renan Calheiros (AL). O MDB diz que "não há traição" e prega respeito aos diretórios estaduais que desejem seguir com o ex-presidente petista.

Além da constatação óbvia de que Tebet não terá força sequer para chegar ao segundo turno da eleição presidencial, os emedebistas do Nordeste sabem da força de Lula na região e veem o ex-presidente como importante cabo eleitoral.

