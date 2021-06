Com Covaxingate, chance de impeachment de Bolsonaro é “grande”, diz deputado Paulo Teixeira

Nada será imediato, ressalvou o parlamentar do PT de São Paulo: “É um processo que leva um tempo” edit

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - Deputado federal pelo PT-SP desde 2007, Paulo Teixeira conhece a casa e as vicissitudes dos seus integrantes. Para ele, conforme declarou ao Brasil 247, as chances de o Covaxingate resultar na abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro “são grandes”.

Nada será imediato, ressalvou: “É um processo que leva um tempo”.

Teixeira disse também que agora, após as denúncias do seu colega de parlamento Luís Miranda (DEM-DF) sobre o nebuloso contrato do governo para aquisição da vacina indiana, a CPI da Covid ganha o mote da corrupção, que se somará ao já comprovadíssimo negacionismo bolsonarista: compras superfaturadas são indefensáveis sob quaisquer argumentos.

Quanto à estapafúrdia declaração do ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, informando que seria ordenada investigação contra Miranda e seu irmão, Luís Ricardo, Paulo Teixeira classifica-a como demonstração de “desespero”.

