Com Mandetta de saída, Bolsonaro fala em resolver questão da saúde para 'tocar o barco'

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (15) que resolverá "a questão da Saúde" para que seja possível "tocar o barco". A expectativa no Ministério da Saúde é que Luiz Henrique Mandetta seja demitidoa até o final desta semana.

"Pessoal, estou fazendo a minha parte", disse o ocupante do Planalto apoiadores que o aguardavam na frente do Palácio do Alvorada. "Resolveremos a questão da Saúde no Brasil para tocar o barco", afirmou.

Bolsonaro já pediu a reabertura do comércio, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto Mandetta defende o isolamento social.

O ministro avisou à sua equipe que espera sua demissão para as próximas horas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.