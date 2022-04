Com problemas na comunicação da campanha, Lula avalia trocar marqueteiro

Apoie o 247

247 - "A pressão sobre Lula para que ele modifique o marketing de sua pré-campanha à Presidência da República aumentou nesta semana", relata a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), já reconheceu que há problemas - classificados por ela como 'não relevantes' - na comunicação da campanha de Lula.

O atual marqueteiro do petista, Augusto Fonseca, tem sido muito criticado pela peças publicitárias 'desastrosas' e 'caras'. "O slogan 'se a gente quiser, a gente pode', criado por Fonseca, foi considerado uma cópia mal feita e a versão barata do lema da primeira campanha de Barack Obama à presidência dos EUA, 'Yes, we can [sim, nós podemos]'", informa a jornalista.

O valor a ser gasto com a publicidade elaborada por Fonseca pode chegar a R$ 45 milhões, o que reforça as críticas contra seu trabalho. A quantia é quase o dobro do que lideranças petistas imaginavam gastar com as peças de campanha de Lula.

Ainda que Lula já admita substituir Fonseca, o coordenador da comunicação de sua campanha, Franklin Martins, ex-ministro da Comunicação, deve ser poupado. Foi ele quem indicou Fonseca, mas conta com "o respeito e a confiança pessoal de Lula", além de "um enorme afeto".

As críticas contra Martins, no entanto, não são poucas. O primeiro a se manifestar contra o trabalho do ex-ministro foi o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto.

A comunicação "é considerada essencial para uma campanha que, na avaliação dos petistas, será dura e enfrentará uma máquina azeitada de seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro", salienta Mônica Bergamo.

Além das falhas, os petistas também relatam dificuldades de interlocução com Martins, que mal fala com as lideranças da legenda. A esperança dos críticos é que com o afastamento de Fonseca, Martins também peça para sair.

