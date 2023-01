Comandante da guarda presidencial será afastado, diz jornalista

Apoie o 247

ICL

247 - O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, vai afastar da função o chefe do Batalhão da Guarda Presidencial, o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. O tenente-coronel era o responsável por comandar o batalhão durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (24) pelo Blog do Nolasco, no portal R7, Fernandes da Hora também se envolveu em uma discussão com policiais que prendiam golpistas dentro do Palácio do Planalto. Segundo a coluna, imagens mostraram que a discussão ocorreu após um policial militar deu uma rasteira em uma bolsonarista.

>>> Prestigiado, Lula ocupa centro da foto de chefes de estado da Celac

O afastamento do chefe do Batalhão da Guarda Presidencial é a primeira das medidas anunciadas pelo novo comandante do Exército, a pedido do governo. O comandante Tomás Miguel Ribeiro Paiva também deverá impedir que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor e ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, assuma a direção do Batalhão de Ações de Comandos (1º BAC), que fica em Goiânia.

De acordo com denúncias do site Metrópoles, o tenente Mauro Cesar Barbosa Cid, conhecido como coronel Cid, ficava com o dinheiro de cartões corporativos do governo Jair Bolsonaro e cuidava de pagamentos, com dinheiro vivo, de gastos da família Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.