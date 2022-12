Comida ainda é o principal destino de dinheiro do Auxílio Brasil, mostra Datafolha

De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados disseram que o dinheiro vai especialmente para comprar comida. Pagamento de dívidas apareceu na segundo posição edit

247 - A pesquisa Datafolha, nos dias 20 e 21 de dezembro, mostrou que o dinheiro do programa Auxílio Brasil continua sendo utilizado principalmente para a compra de alimentos. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Entre os beneficiados, 76% disseram que o dinheiro vai especialmente para comprar comida. Pagamento de dívidas apareceu na segundo posição, com 11%. Nos dois casos, os percentuais são os mesmos do levantamento anterior, realizado no final de setembro.

De acordo com a pesquisa, 5% dos entrevistados disseram que usam o dinheiro para a compra de remédios, principalmente. A opção comprar gás manteve os 2%.

Foram realizadas 2.026 entrevistas em todo o Brasil em 126 municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

