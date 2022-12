Wellington Dias: 'não vou me descolar das minhas raízes. Quero ajudar o Brasil a sair do Mapa da Fome'

Apoie o 247

247 - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) destacou nesta quinta-feira (22) a importância de ter aceitado o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

"Peço a Deus que nunca me descole das minhas raízes e me guie na missão de ajudar o presidente Lula a tirar o Brasil do mapa da fome. Quero, de forma sustentável, cuidar dos que mais precisam. Estou confiante, com muita humildade e coragem para trabalhar", escreveu.

O Brasil tem ao menos 33,1 milhões de pessoas passando fome, de acordo com estudo divulgado em setembro deste ano pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). A pesquisa foi realizada de novembro de 2021 a abril de 2022.

Os mais de 30 milhões representam um aumento de 73,2% na comparação com a última pesquisa feita em 2020, quando eram 9%, ou 19,1 milhões de pessoas. O número de brasileiros em situação de fome aumentou em 14 milhões.

Áreas sociais

Indicado para o Ministérios dos Direitos Humanos, o filósofo jurídico Silvio Luiz de Almeida destacou o 'enorme trabalho' que terá a partir de janeiro.

Irmão da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), Anielle Franco será ministra da Igualdade Racial e fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, falou sobre as suas principais preocupações na pasta que ela vai comandar, o Ministério da Saúde.

