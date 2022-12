'Precisamos levar dignidade ao povo brasileiro', afirma Silvio Luiz de Almeida, futuro ministro dos Direitos Humanos

Apoie o 247

ICL

247 - Anunciado nesta quinta-feira (22) para comandar o Ministério dos Direitos Humanos do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silvio Almeida destacou o "enorme trabalho" que terá no próximo ano.

"Assumo com imensa honra e responsabilidade a tarefa que me foi atribuída pelo presidente Lula de servir ao meu país como ministro dos Direitos Humanos. Teremos um enorme trabalho pela frente, mas carrego a esperança de que será possível trazer dignidade ao povo brasileiro", disse.

>>> Tebet diz a aliados que aceitaria ser ministra do Meio Ambiente

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, Rogério Sottili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, afirmou que "Silvio Almeida é uma das mais importantes referências dos direitos humanos que temos hoje no Brasil". "É uma pessoa que tem uma visão extremamente moderna e contemporânea", disse.

Professor de Direito da PUC-SP, Pedro Serrano disse que o futuro ministro enfrentará uma "grande dificuldade", mas que poderá ser superada. "Ele terá que lidar com um tema que uma parcela da sociedade brasileira compreende muito mal. Esse trabalho não é importante para ele, mas para a consciência da sociedade que os direitos humanos são uma relação civilizada entre Estados e pessoas e não para defender bandido", continuou.

>>> Coordenador da FUP diz que Lula escolheu Prates para Petrobrás

O presidente eleito nomeou também Anielle Franco para o Ministério da Igualdade Racial.

Nesta quinta-feira (22), Lula anunciou 16 nomes, incluindo Silvio e Anielle, que farão parte do seu governo.

Quem é Silvio Luiz de Almeida

O pesquisador é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em direito político e econômico pela Faculdade de Direito do Mackenzie.

O estudioso é bacharel em direito na Mackenzie. Possui graduação em filosofia pela USP. Também é presidente do Instituto Luiz Gama e do Centro de Estudos Brasileiros do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE).

Assumo com imensa honra e responsabilidade a tarefa que me foi atribuída pelo Presidente @LulaOficial de servir ao meu país como Ministro dos Direitos Humanos. Teremos um enorme trabalho pela frente, mas carrego a esperança de que será possível trazer dignidade ao povo brasileiro — Silvio Almeida (@silviolual) December 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.