Comissão de Anistia repudia chacina policial no Rio

247 - A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou, por aclamação, um voto de repúdio à megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes nos complexos da Penha e do Alemão. A ação envolveu cerca de 2,5 mil agentes de segurança e foi considerada por organizações de direitos humanos uma das mais letais da história recente do país.

O advogado e conselheiro da Comissão de Anistia Marcelo Uchôa destacou o posicionamento do colegiado diante do que classificou como um ato de “brutalidade letal” e também criticou a postura de parlamentares que celebraram as mortes.

“A Comissão de Anistia acaba de aprovar, por aclamação, voto de repúdio à brutalidade letal da política de segurança do RJ e do próprio governo. Aprovou, também, voto de repúdio ao deputado André Fernandes (CE) que, na Câmara, pediu 1 min de aplausos pelas mais de 100 execuções sumárias, de certa forma repetindo a imoral e indigesta apologia à violência do Bolsonaro ao festejar, também da Câmara, o torturador Ustra”, disse.

A declaração de Uchôa faz referência ao discurso do deputado federal André Fernandes (PL-CE), que, nesta quarta-feira (29), durante sessão da Câmara dos Deputados, pediu “um minuto de aplausos” pelas mortes na operação policial. O pedido ocorreu logo após o plenário ter realizado um minuto de silêncio em homenagem aos quatro policiais mortos na ação.

A operação, conduzida contra o Comando Vermelho (CV), foi amplamente criticada por sua dimensão e letalidade. Entidades de direitos humanos apontam possível ocorrência de execuções sumárias e violação de protocolos internacionais de segurança pública.