Como Bolsonaro, Carlos Lupi defende voto impresso e é criticado nas redes

247 - O presidente do PDT, Carlos Lupi, publicou nesta quinta-feira (27) no Twitter um vídeo defendendo o voto impresso para a eleição de 2022, assim como faz frequentemente Jair Bolsonaro.

"É esse o segredo de toda democracia no mundo: a possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência do voto", diz Lupi. A urna eletrônica, atualmente utilizada no Brasil, é auditável de várias maneiras.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu em live na noite desta quarta-feira (26) o processo eleitoral brasileiro: "o voto eletrônico acabou com a fraude no Brasil", falou, alegando que o voto impresso "é uma boa solução para um problema que não existe".

"Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque ele estão defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que é para a democracia é salutar", diz ainda o presidente do partido.

Após as declarações, Lupi foi alvo de inúmeras críticas por parte de internautas. Confira algumas reações:

Que vídeo vergonhoso. O PDT realmente está virando refúgio da direita do Brasil. Desemprego, COVID, CPI e fome no Brasil e o senhor defendendo voto impresso. Que patético. May 27, 2021

Que ridículo, vergonhoso!!!!!! — capricha, renan (@ritahque) May 27, 2021

Meodeos 🤦🏻‍♂️ — em branco (@Opossa2) May 27, 2021

Que discursinho bolsonarista, hein — Renata (@rtitareis) May 27, 2021

Discurso afinado com o Bolsonaro, Lupi. Que coisa patética. — Faria William (@WilliamFaria89) May 27, 2021

Quanta irresponsabilidade. Ao postar esse vídeo, o PDT trabalha junto ao Bolsonaro contra o Brasil. Que vergonha. Que ofensa. — Bruno Braga (@brunobbragac) May 27, 2021

Lupi, não e momento pra debatermos isso! Acho um equívoco! — Danilo Panisset (@PanissetDanilo) May 27, 2021

Meu Deus! Que argumentos mais sem noção! Eu não estou e nem quero acreditar que um presidente esteja defendendo uma medida inconstitucional e perigosa.

Acho q o Pres. do PDT está vivendo numa realidade paralela, pois não se lembra que, por exemplo, RJ é dominado pela milícia.🤦🏻 — Matheus Freire 🇧🇷🏴🕯️🙏 (@MATHFREIREB_TW) May 27, 2021

Nunca precisarmos de recontagem desde a implementação da urna eletrônica. Esse Carlos Lupi fazendo sempre aquele desserviço básico. — Renata Nunes (@ChamaNova) May 27, 2021

