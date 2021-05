Como Bolsonaro, Mussolini desfilava de moto com apoiadores

A convocação feita por Jair Bolsonaro nas redes sociais fez com que caravanas de apoiadores se deslocassem de moto para a capital fluminense neste domingo edit

247 - Assim como Jair Bolsonaro fez neste domingo, 23, no Rio de Janeiro, o líder fascista Benito Mussolini passeava de motocicleta com seus apoiadores.

Junho de 1933.



Mussolini passeia de moto com seus apoiadores.



Imagem do semanário italiano "La Tribuna Illustrata".



Essa bagaceirada sequer é original. pic.twitter.com/BO8CC2qCqO — Fernando L'Ouverture (@louverture1984) May 23, 2021

No Rio, Bolsonaro aglomerou sem máscara com apoiadores, que passearam de moto pela cidade.

Aglomeração de motos com Bolsonaro no Rio de Janeiro pic.twitter.com/Vve7mp6UkU — Brasil 247 (@brasil247) May 23, 2021

A convocação feita por Bolsonaro nas redes sociais fez com que caravanas de apoiadores se deslocassem de moto para a capital fluminense. A Polícia Militar, do governo do estado, mobilizou mais de mil PMs em um trajeto de 40 quilômetros.

