Conab pode comprar até 130 mil toneladas de arroz da safra 2024/25 para formar estoque

247 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu a compra de até 130 mil toneladas de arroz da safra 2024/2025, em ação voltada a garantir o preço mínimo aos produtores rurais. A iniciativa integra o programa de Aquisição do Governo Federal (AGF) e foi autorizada pelos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fazenda (MF).

A operação conta com recursos de cerca de R$ 200 milhões e tem como prioridade amparar agricultores que enfrentam a desvalorização do grão no mercado interno, resultado da alta oferta global e da suspensão de barreiras de exportação pela Índia.

Apoio ao produtor e segurança alimentar

O presidente da Conab, Edegar Pretto, destacou que a medida reforça o compromisso do governo com o setor agrícola e a segurança alimentar do país. “Essa é mais uma iniciativa em apoio ao setor produtivo, que atualmente enfrenta um cenário de desvalorização do arroz no mercado. Estender a mão amiga ao produtor é parte do compromisso da Conab e do Governo Federal com o fortalecimento da agricultura, do abastecimento e da segurança alimentar”, afirmou.

Segundo Pretto, a operação representa o cumprimento das metas anunciadas pelo governo em parceria com entidades representativas do setor. A medida beneficiará produtores de regiões onde o preço do arroz está abaixo do mínimo estabelecido pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).

Limite de venda e critérios de qualidade

Para alcançar o maior número de beneficiários, a Conab limitou a venda em 189 toneladas por produtor, o equivalente a 3.150 sacas de 60 quilos ou 3.780 sacas de 50 quilos. A expectativa é atender pelo menos 700 agricultores em todo o país.

A compra só será concretizada se o produto cumprir os padrões exigidos pela estatal, que armazenará o arroz em suas próprias unidades ou em armazéns credenciados. O depósito só poderá ser feito após convocação oficial da Conab.

Os interessados devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) e procurar a regional da Conab em seu estado para preencher os formulários e apresentar a documentação necessária.

Outras ações de apoio ao setor

Diante do cenário de queda nos preços, o governo federal já havia lançado, no fim de 2024, leilões de Contratos de Opção de Venda (COV) de arroz. A operação resultou em 3.396 contratos, movimentando cerca de 91,7 mil toneladas, principalmente no Rio Grande do Sul.

Em agosto de 2025, novos leilões firmaram 4.044 contratos com agricultores gaúchos e catarinenses, totalizando 110 mil toneladas de arroz adquiridas pela Conab. Além disso, a estatal comprou 956 toneladas em uma primeira rodada de AGF no mesmo período.

Incentivos ao escoamento

O governo também prepara novas ações para facilitar o escoamento da produção. Estão previstos, ainda neste mês, leilões públicos para ofertar o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), mecanismos voltados a compensar os custos logísticos e garantir maior competitividade aos produtores.

O que é a AGF

A Aquisição do Governo Federal (AGF) é um dos instrumentos da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Por meio dela, o governo compra produtos agrícolas sempre que o valor de mercado fica abaixo do preço mínimo definido para a safra vigente, assegurando renda aos agricultores e estabilidade ao setor. A execução depende do repasse de recursos do Tesouro Nacional à Conab para a operacionalização das aquisições.