Condenado por parcialidade, Moro ressurge citando o Papa Francisco e toma invertida nas redes

Ex-juiz Sérgio Moro comentou uma notícia sobre o Papa Francisco, que adotou medidas de combate à corrupção no âmbito do Vaticano e internautas não perdoaram. Confira reações edit

247 - O ex-juiz Sérgio Moro voltou às redes sociais nesta quinta-feira (29), depois de que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Moro comentou uma notícia sobre o Papa Francisco, que adotou medidas de combate à corrupção no âmbito do Vaticano. Em resposta, internautas lembraram que o Papa ficou ao lado de Lula no lawfare praticado por Moro e que ele foi um juiz corrupto contra Lula.

Confira algumas reações:

Disse o juiz reconhecidamente parcial — Museólogo de Bacurau 🏛️📃 (@86LFelipeS86) April 30, 2021

prezado, uma noite abençoada a você! pic.twitter.com/zEjVHSBb5P — Rafael Kritski (@rkritski) April 30, 2021

O ex-juiz Moro, condenado no STF, tenta tirar uma casquinha do Papa Francisco, “esquecendo-se” que o mesmo pontífice ficou ao lado de Lula no lawfare e defendeu que “juízes devem ser isentos”. https://t.co/nQZHo9aZSS pic.twitter.com/u9BInB6pgP — Aquiles Lins (@linsaquiles) April 30, 2021





Bandido — MGoro (@MGoro9) April 30, 2021

O Judas apareceu ? — Ana Paula Brandão (@AnaPaul61539448) April 30, 2021

Corrupto — Mizael 🚩🚩🚩🚩🚩 (@Mizael202022222) April 30, 2021

Juiz Ladrao — dirocox (@dirocox) April 30, 2021

D

e

s

M

O

R

O

n

o

u — Lica 💙❤ (@licamaria05) April 30, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.