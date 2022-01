Confira 13 personalidades que já declaram abertamente voto em Lula

A lista inclui inclusive artistas que no passado foram lavajatistas ou que não falam de política de forma recorrente edit

247- O ano de 2022, que será decisivo para o Brasil, mal começou e artistas já declararam seu voto para o ex-presidente Lula em suas redes sociais.

A extensa lista inclusive reúne artistas que no passado foram lavajatistas ou que não falam de política de forma recorrente.

Confira:

Rodrigo Lombardi

O galã postou de forma animada em suas redes o seu apoio a Lula.

“Vem logo, Lula! Até o fim contigo”, exaltou Rodrigo Lombardi no Twitter.





Marcelo Serrado

O ator, que é ex-apoiador do juiz suspeito Sergio Moro, declarou voto em Lula nas eleições de 2022. Ao fazer uma postagem em seu perfil no Twitter no domingo (12), o ator escreveu: “Minha 1, 2, 3 via é Lula!”.





Alinne Moraes

A atriz, que é engajada em questões sociais, declarou voto para o petista recentemente:

“Espero que não faltem vacinas, que o Bolsonaro caia e que as pessoas não desperdicem seu voto. A gente precisa tombar o Bolsonaro. E a pessoa que é capaz de tombar esse homem é o Lula”, disse.





Caetano Veloso

Após apoiar Ciro Gomes (PDT) para a presidência da República nas eleições de 2018, o cantor Caetano Veloso confirmou que está decidido a votar em Lula no pleito de 2022. “Você vai de Lula?”, perguntou a repórter Vera Magalhães, no programa Roda Viva “Total”, respondeu enfático. “Eu já estou de Lula, de certa forma, porque as coisas estão configuradas”.

Pabllo Vittar

Animada com uma possível vitória de Lula, a cantora já inclusive declarou que irá tocar na posse de Lula.





Valesca Popozuda

A cantora Valesca Popozuda também está preparada para cantar na posse de Lula depois das próximas eleições presidenciais. “Já estou com o look preparado. É só avisar que o repertório tá pronto”, declarou ela.





Marcelo D2

O rapper disse recentemente que pensou em deixar o país por conta da ascensão do bolsonarismo e declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições do ano que vem.





Leandra Leal

A atriz Leandra Leal afirmou que vai lutar em 2022 "para que a gente volte a sonhar com um Brasil mais justo, menos desigual e mais gentil"





Wagner Moura

O ator Wagner Moura classificou a vitória do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018 como “trágica” e afirmou que, se as eleições fossem hoje, votaria no ex-presidente.





Deolane Bezerra

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, não cansa de demonstrar seu amor e admiração pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula (PT). Em uma entrevista, a advogada disse que apoiará o petista nas eleições de 2022.

“Eu amo esse cara! Fui parar até no Twitter dele! Te amo velhinho, 2022 é nós! Eu vou perder tantos seguidores em 2022, ata seguidores, vou perder muito. Eu brigo muito por política, eu gosto dele. Não sou petista, mas sou Lulista. Sou Lula”, começou Deolane.





Andréa Beltrão

Além de garantir, sem pensar duas vezes, que o voto é de Lula, a artista chamou a atenção para a necessidade de tentar dialogar com quem é apoiador do atual presidente





Marieta Severo

A atriz está em consonância com a amiga Andréa Beltrão e já declarou que irá votar em Lula.





Joaquim Barbosa

Ex-ministro do STF está decidido sobre seu voto em um eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. Vai de Lula, pois considera o atual chefe de governo "abjeto", informa o jornalista

Chico Buarque

E para um plus final da lista, vale ressaltar o voto de Chico Buarque de Holanda. Ele recentemente compartilhou um cartaz em apoio ao ex-presidente.





