Conselho de Ética aprova suspensão de deputados por motim na Câmara

247 - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) por quebra de decoro parlamentar. A punição prevê o afastamento dos parlamentares por 60 dias em razão da participação no motim realizado no plenário da Casa em defesa da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

As informações foram publicadas originalmente pela Agência Brasil. A decisão do colegiado ainda precisará ser confirmada pelo plenário da Câmara, com o apoio mínimo de 257 deputados. Os parlamentares também poderão recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O processo contra os três deputados tem relação com a mobilização promovida por integrantes da oposição em agosto de 2025, quando parlamentares ocuparam os plenários do Congresso Nacional em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e para pressionar pela votação do projeto de anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes.

Conselho aprovou punições após nove horas de debates

A votação no Conselho de Ética ocorreu nesta terça-feira (5) e foi marcada por intensos debates ao longo de cerca de nove horas. No caso de Marcos Pollon, o parecer favorável à suspensão foi aprovado por 13 votos a 4. Já os processos envolvendo Marcel van Hattem e Zé Trovão receberam 15 votos favoráveis e quatro contrários.

A representação contra os parlamentares foi apresentada após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pedir o afastamento de 14 deputados envolvidos na ocupação do plenário. O corregedor da Câmara, deputado Diego Coronel (PSD-BA), encaminhou ao Conselho de Ética a recomendação de suspensão dos mandatos dos três parlamentares julgados nesta etapa.

A ocupação do Congresso provocou o bloqueio das atividades legislativas e impediu a realização de sessões deliberativas durante o período do protesto. A oposição defendia a votação imediata da proposta de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos.

Deputados criticam decisão e alegam perseguição

Durante a sessão, os parlamentares alvo das representações criticaram duramente o processo disciplinar e afirmaram que a punição representa perseguição política. O deputado Zé Trovão declarou que voltaria a agir da mesma maneira caso considerasse necessário.

“E digo mais, se for preciso tomar a Mesa novamente, em algum momento da história, para defender quem me elegeu, assim eu o farei”, afirmou o parlamentar.

Marcos Pollon também negou ter cometido quebra de decoro e afirmou que sempre manteve postura adequada no exercício do mandato. “Sempre mantive um debate de alto nível. Só que a humanidade grita mais alto para quem tem sangue correndo nas veias. O grau de injustiça que nós estamos vendo no nosso país é absurdo”, declarou.

Van Hattem diz que manifestação foi pacífica

O deputado Marcel van Hattem sustentou, em sua defesa, que a ocupação do plenário ocorreu de forma pacífica e comparou a situação ao movimento realizado anteriormente no Senado Federal.

“Assim como foi feito no Senado – Senador Girão, Senador Sergio Moro esteve aqui conosco dando solidariedade também –, onde nada aconteceu. Nós vimos lá, sim, bom senso, respeito à democracia, respeito à oposição. Aqui nós estamos vendo a mais pura e simples perseguição”, afirmou o parlamentar.

O caso agora seguirá para análise do plenário da Câmara dos Deputados, responsável pela palavra final sobre a aplicação da suspensão dos mandatos. Enquanto isso, os deputados poderão apresentar recursos à CCJ na tentativa de reverter a decisão do Conselho de Ética.