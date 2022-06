'Consequência de política que promove ataques à legislação ambiental', diz Anistia Internacional sobre mortes de Dom e Bruno

Apoie o 247

ICL

247 - A Anistia Internacional, organização que luta pelos direitos humanos em todo o mundo, considerou "inaceitáveis" os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.

Em nota, a diretora-executiva da sucursal brasileira da entidade, Jurema Werneck, afirmou que “o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas e defensores de direitos humanos em todo o mundo" e avaliou que tal realidade "é consequência de uma política que promove ataques a legislação ambiental, desmantela as instituições de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas e criminaliza as lutas e organizações populares”.

Confira a nota completa da Anistia Internacional Brasil sobre os assassinatos de Dom Philips e Bruno Pereira na íntegra

É com imenso pesar que a Anistia Internacional Brasil recebe a notícia de falecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips. Nos unimos às famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, suas companheiras Beatriz e Alessandra, aos integrantes do Observatório dos Povos Indígenas (OPI) e da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) em solidariedade pela morte do indigenista brasileiro e do jornalista britânico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os assassinatos de Bruno Pereira e de Dom Phillips são inaceitáveis, mas não são casos isolados no Brasil. Seguiremos acompanhando as investigações e exigindo a elucidação das circunstâncias que envolveram o desaparecimento e os assassinatos dos defensores de direitos humanos e da Amazônia, bem como a responsabilização de todas as pessoas envolvidas neste crime. A Amazônia tem que ser segura para todos e todas. Nós da Anistia Internacional Brasil exigimos proteção e liberdade no exercício de defesa dos direitos dos povos indígenas e no direito à liberdade de imprensa em todo o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil comenta sobre os assassinatos de Bruno e Dom:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas e defensores de direitos humanos em todo o mundo, e esta realidade é consequência de uma política que promove ataques a legislação ambiental, desmantela as instituições de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas e criminaliza as lutas e organizações populares”.

“A Anistia Internacional Brasil exige justiça para Bruno e Dom. Suas famílias devem ter acesso à verdade e à reparação. A sociedade brasileira precisa ver o fim da impunidade e do esvaziamento das políticas públicas que promovem e garantem direitos. O governo do presidente Jair Bolsonaro (não pode) fechar os olhos para os crimes que acontecem na Amazônia, nem ser conivente com eles. É urgente que se tomem todas as medidas cabíveis para que esse ciclo de violência na Amazônia acabe. Quem protege aqueles que protegem os direitos dos povos indígenas e da Amazônia? É o Estado brasileiro que tem esse dever”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE