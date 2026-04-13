Consórcio em MG lança edital para gestão de resíduos em 31 cidades

247 - Um projeto de grande escala para gestão de resíduos sólidos urbanos foi lançado em Minas Gerais, prevendo investimentos de cerca de R$ 220 milhões para atender 31 municípios e beneficiar aproximadamente 470 mil habitantes, com foco na ampliação da reciclagem e na destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

A iniciativa foi conduzida pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro (Cias), que abriu edital para concessão dos serviços de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos na região.

Considerado o maior projeto do tipo no país, o modelo propõe a organização de um sistema regionalizado, no qual as prefeituras continuarão responsáveis pela coleta, mas passarão a operar de forma integrada. A proposta inclui a implantação de sete estações de transbordo e a criação de uma Unidade de Valorização de Resíduos (UVR), com triagem mecanizada.

Outro eixo central da iniciativa é a inclusão social e produtiva dos catadores, com previsão de construção e melhoria de galpões de apoio, além da integração desses trabalhadores ao sistema de reciclagem.

O projeto também busca eliminar lixões e aterros controlados ainda existentes, substituindo-os por soluções ambientalmente adequadas. A expectativa é reduzir em cerca de 22% o volume de rejeitos enviados a aterros sanitários, índice que pode ultrapassar 30% com o avanço da coleta seletiva nos municípios participantes.

O cronograma estabelece que as propostas deverão ser entregues no dia 21 de julho de 2026, na sede da B3, em São Paulo. A sessão pública para abertura das propostas está prevista para o dia 31 do mesmo mês.

A estruturação do projeto conta com financiamento do Fundo de Apoio à Estruturação de Concessões e PPPs (FEP), sob coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), além de apoio técnico da Caixa Econômica Federal, reforçando o caráter estratégico da iniciativa para a modernização da gestão de resíduos em Minas Gerais.