Coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva liga para Ciro Nogueira para tratar da transição de governo

247 - O coordenador de Comunicação da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva, telefonou nesta segunda-feira (31) para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tratar da transição de governo.

Segundo Edinho Silva, que também é prefeito de Araraquara (SP), ele ligou para Ciro Nogueira a pedido do próprio ministro, que se dispôs a conduzir o processo de transição representando o governo Bolsonaro.

Edinho classificou a postura de Nogueira como "republicana e democrática". "De imediato, repassei a informação para a deputada federal Gleisi Hoffmann, nossa coordenadora da campanha Lula presidente, para que os encaminhamentos necessários fossem combinados. Ressalto aqui a postura republicana e democrática do ministro Ciro Nogueira”, completou.

Leia também matéria da Reuters sobre o asssunto:

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), primeiro do núcleo mais próximo do presidente Jair Bolsonaro (PL) a se pronunciar sobre as eleições, agradeceu os votos conferidos ao pai, derrotado nas urnas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo por uma pequena margem de diferença.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", tuitou o filho de Bolsonaro.

Em uma atitude pouco tradicional, o presidente ainda não se pronunciou sobre o resultado ou mesmo sobre os votos que recebeu.

Durante meses, em diversos momentos, Bolsonaro chegou a lançar dúvidas sobre a aceitação do resultado, afirmando que acataria o desfecho de eleições que fossem realizadas de maneira limpa. Às vésperas da eleição, no entanto, o presidente chegou a dizer que "quem tiver mais voto leva".

