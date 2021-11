Coordenadora da campanha de Moro é bolsonarista arrependida e acusada de corrupção

Apoie o 247

Revista Fórum - O ex-juiz Sergio Moro colocou como coordenadora de sua pré-campanha à Presidência a deputada federal Dayane Pimentel (PSL-BA), acusada em 2019 pelo vereador David Salomão, do PRTB de Vitória da Conquista (BA), entre outras coisas, de ter desviado R$ 483 mil da verba partidária para sua campanha, ficando ela com a maior parte do dinheiro.

Missão aceita! Sigo na coordenação do projeto que vai resgatar nossa nação. Juntos pelo que acreditamos, pelo nosso país, por ideais, por pautas contra à corrupção. Seguiremos juntos neste projeto. Obrigada pela confiança e pelo reconhecimento, futuro Presidente. 🇧🇷@SF_Moro pic.twitter.com/RbbpEjiVQt — Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) November 17, 2021

Várias acusações

Dayane, que na época era presidente do PSL baiano, também foi acusada de ter lançado uma candidata laranja para atingir a cota feminina de 30% determinada pela legislação eleitoral.

A ficha corrida de ilícitos dos quais Dayane Pimentel foi acusada é longa. Ela também foi investigada ao lado do marido, Alberto Pimentel, em 2019, de ter feito postagens em suas redes sociais em que aparecem com escopetas e pistolas.

Leia a íntegra na Fórum.

